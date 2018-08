Twee Armeense kinderen mogen worden uitgezet

De twee Armeense kinderen uit Amersfoort Lili en Howick mogen niet in Nederland blijven en mogen worden uitgezet naar hun geboorteland. Dat heeft de Raad van State beslist in hun asielprocedure. De staatssecretaris heeft volgens de hoogste bestuursrechter terecht een asielvergunning geweigerd.

Ook mogen de twee tieners de uitslag van een andere, nog lopende procedure niet in Nederland afwachten, aldus de uitspraak. De kinderen waren zelf niet aanwezig bij de uitspraak vrijdag. Ze waren onlangs wel bij de zitting.

De moeder van de kinderen is vorig jaar al na een afgewezen slepende asielprocedure Nederland uitgezet. Lili en Howick doken toen onder bij een bevriend gezin.

Volgens de Raad van State is er in Armenië voor het gezin geen gevaar voor vervolging of ernstige schade door een onmenselijke behandeling en daarom is er geen reden voor asiel.

Volgens de bestuursrechter kunnen de kinderen in Armenië met hun moeder worden herenigd. Als zij niet voor hen kan zorgen of als de autoriteiten geen passende huisvesting of scholing regelen, dan zullen instanties dat overnemen. Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie heeft daar afspraken over gemaakt, aldus de raad, dus ze komen niet in een mensonterende situatie.

Ook voor de eerste opvang van de kinderen na aankomst in Armenië heeft de staatssecretaris afspraken gemaakt, stelt de Raad.