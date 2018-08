Uitgever komt met eerste autobiografie Hitler

Het boek ‘Adolf Hitler, zijn leven, zijn redevoeringen’ komt zaterdag uit. Het gaat om een eerste autobiografie uit 1923 die hij, zo bleek onlangs, wel zelf heeft geschreven maar onder een andere naam heeft gepubliceerd. Twee jaar geleden ontdekte de Duitse historicus Thomas Weber dat het boek eigenlijk door Hitler zelf is geschreven. Volgens Gerton van Boom van Uitgeverij Verbum is het een voorloper van zijn latere werk: Mein Kampf, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

De biografie, die zo’n twintig pagina’s telt, werd aanvankelijk uitgebracht op naam van Adolf-Viktor von Koerber. Daarnaast heeft hij ook nog zes redevoeringen opgenomen. Het boek was al bekend, maar Weber heeft documenten ontdekt waaruit blijkt dat Von Koerber ,,eigenlijk een soort stroman was, die alleen zijn naam heeft verbonden aan het boekje en dat hij daarvoor geheimhouding zou bewaren”, aldus Van Boom.

De ontmaskering van Adolf Hitler als feitelijke auteur van de heimelijke autobiografie werpt volgens de uitgever een nieuw licht op de opkomende politicus Hitler. Weber legt in zijn inleiding uit hoe hij zijn bewijsmateriaal heeft verzameld en wat de betekenis is van deze prelude van Mein Kampf.

Hoewel de verkoop van het omstreden Mein Kampf in Nederland verboden is, mag dit boek volgens Van Boom wel worden verkocht.