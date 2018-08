Verhoor patholoog over Ivana Smit uitgesteld

De Nederlandse patholoog Frank van de Goot zal pas maandag in de rechtbank in Maleisië worden gehoord over zijn visie op de doodsoorzaak van het Nederlandse model Ivana Smit. Van de Goot stond vrijdag gepland, maar doordat het verhoor van een Maleisische patholoog langer duurde dan voorzien is dat verschoven. Dat liet de advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra weten.

De rechtbank in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur verhoort deze weken tal van betrokkenen om te achterhalen of de dood van de achttienjarige Nederlandse al dan niet een misdrijf is. De getuigen worden onder ede gehoord.

Van de Goot liet eerder weten dat hij denkt dat Smit al was overleden voor zij van grote hoogte naar beneden viel. ,,De positie waarin Ivana is aangetroffen, kan worden verklaard als haar lichaam volledig verstijfd naar beneden is gegaan. Haar houding was dusdanig uitzonderlijk dat een ander scenario moeilijker voorstelbaar is.” De Maleisische patholoog verklaarde vrijdag het tegenovergestelde. Volgens haar leefde Smit nog enkele minuten nadat zij van de twintigste verdieping van de flat in Kuala Lumpur naar beneden was gevallen.

Eerder deze week bleek ook al dat er grote verschillen waren tussen de bevindingen over de hoeveelheid drugs die Smit in haar lichaam had. De Maleisische toxicoloog sprak over ,,verwaarloosbare” hoeveelheden drugs. Van de Goot vond een ,,bijna fatale” dosis drugs in haar bloed.

Smit viel afgelopen december vanaf het balkon van een appartement waar ze was met een Amerikaans echtpaar. Haar familie gelooft niet dat er sprake is van een ongeluk.