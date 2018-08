Vier verdachten gepakt voor cocaïnelab

Vier mannen zijn in Amsterdam-Noord aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een cocaïnelab. De politie arresteerde de drie Albanezen en een Colombiaan op 8 augustus in en nabij een woning aan de Bruinvisstraat. In dit huis werd in 2006 ook al eens een cocaïnelab aangetroffen nadat het pand volledig was uitgebrand. Hierbij viel toen een dode, meldt de politie.

In het huis troffen agenten 12,7 kilo coke aan, versnijdingsmiddelen, apparatuur om de blokken te persen en meer dan honderd liter aan chemicaliën.

De politie doorzocht nog drie andere woningen en nam daarbij 70.000 euro en een auto van een van de verdachten in beslag. Het viertal is inmiddels bij de rechter-commissaris voorgeleid en zit vast. Het nieuws komt nu pas naar buiten, omdat de verdachten in beperkingen zaten. Dat betekent dat ze alleen contact mochten hebben met hun advocaat.