1,5 miljoen kijkers voor The Voice Senior

The Voice Senior ging vrijdagavond van start met 1.569.000 kijkers. De eerste aflevering van de talentenjacht voor senioren was na het NOS Journaal het best bekeken tv-programma van de vrijdagavond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De slimste mens bezet de derde plek in de Top 25 met ruim 1,2 miljoen kijkers.

Nederland is het eerste land waar The Voice Senior wordt uitgezonden.

De kijkcijfers van The Voice Senior zijn minder hoog dan The Voice of Holland en The Voice Kids. Vorig jaar oktober opende The Voice of Holland het achtste seizoen met ruim twee miljoen kijkers. Het zevende seizoen van The Voice Kids begon in februari met ruim 1,7 miljoen kijkers.

De winnaar van The Voice Senior mag een EP opnemen en krijgt deze op vinyl uitgereikt. Daarnaast mag hij of zij optreden op het Muziekfeest van het Jaar in de Ziggo Dome.