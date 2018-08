Bijna een maandsom aan regen in Zuid-Holland

Stevige regen- en onweersbuien hebben de afgelopen nacht en dag plaatselijk in het westen van het land enorm veel regen achtergelaten. Normaal gesproken valt in heel de maand augustus in het westen circa 90 millimeter regen, nu viel in bijvoorbeeld Hellevoetsluis in korte tijd 77 millimeter en in Melissant 76 millimeter.

Op meerdere plaatsen viel meer dan 40 millimeter regen. Sommige buien gingen gepaard met hagel en windstoten. Ook op Goeree-Overflakkee viel extreem veel regen: Stellendam kwam uit op 70 mm en Ouddorp op 69 mm. Ook in Noord-Hollands was het op sommige plaatsen kletsnat, stelt Weeronline. Bergen noteerde 50 mm en in Egmond aan Zee viel 48 mm.