Deze zomer is de zonnigste sinds 1976

De meteorologische zomer duurt nog een week, maar toch is al duidelijk dat deze zomer de boeken in gaat als zonnigste sinds 1976. Gemiddeld scheen de zon afgelopen periode zo’n 763 uur, tegen 608 uur normaal, meldt Weeronline. In 1976 scheen de zon 837 uur.

Met een gemiddelde temperatuur van 19 graden, gemeten in De Bilt, was dit de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Normaal ligt het gemiddelde op 17 graden. De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus.

Er waren diverse regionale records. Zo beleefde Limburg de primeur om als eerste een zomergemiddelde boven 20 graden te noteren, namelijk 20,1 graden.

Weerstation Twenthe (bij Enschede) komt uit op ongeveer 780 zonuren, 209 meer dan normaal. In het oosten is het daarmee de zonnigste zomer sinds het begin van de metingen.