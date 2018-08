Fort Oranje: beloning voor klokkenluiders

Fort Oranje in Rijsbergen heeft een beloning van maximaal 20.000 euro uitgeloofd voor informatie over bijvoorbeeld de projectplannen die zijn gemaakt om de camping te sluiten en saneren. Eigenaar Cees Engel is verder ook op zoek naar bewijs voor zijn vermoedens over bescherming van de overheid door de rechtbank in Breda.

Volgens Fort Oranje is er kort voor de sluiting van de camping een bijeenkomst geweest met politiemensen, rechters, burgemeesters, officieren van justitie en advocaten. De bijeenkomst is volgens de campingeigenaar van invloed geweest op rechtszaken die Fort Oranje daarna heeft gevoerd. ,,Wij zoeken klokkenluiders die informatie en bewijs hebben over de beïnvloeding van de rechtspraak”, staat in een oproep die zaterdag is gepubliceerd.

De gemeente Zundert nam het beheer van Fort Oranje vorig jaar over om de camping te kunnen ontruimen vanwege de erbarmelijke omstandigheden van de bewoners.