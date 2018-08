Vier dagen voor proces cold case Van den Hurk

Met de arrestatie van verdachte Jos de G., in januari 2014, leek er een doorbraak te zijn in het coldcase-onderzoek naar de verkrachting van en doodslag op de vijftienjarige Eindhovense scholiere Nicole van den Hurk.

Een volledige doorbraak werd het echter niet, want het proces bij de rechtbank leidde alleen tot een veroordeling (in 2016) voor de verkrachting. Voor doodslag achtten de rechters het bewijs niet geleverd. Zij spraken De G. daarvan vrij. Hij kreeg vijf jaar cel.

Het Openbaar Ministerie (OM), dat voor verkrachting en doodslag veertien jaar cel had geëist, tekende hoger beroep aan tegen het vonnis. Volgens het OM hangen beide misdrijven met elkaar samen. Ook De G. ging in beroep. Vanaf dinsdag heeft het gerechtshof in Den Bosch vier dagen uitgetrokken voor de behandeling in hoger beroep van zijn zaak.

Nicole van den Hurk verdween op 6 oktober 1995, toen zij op de fiets op weg was naar haar bijbaantje. Ruim zes weken later werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop (Noord-Brabant). Ze bleek te zijn misbruikt en met geweld om het leven gebracht. In de loop der jaren had de politie verschillende verdachten op de korrel, onder wie haar stiefvader en haar stiefbroer. Tot vervolging kwam het echter niet, het bewijs ontbrak.

In 2011 werd het lichaam van Nicole van den Hurk opgegraven. Specialisten zagen met verbeterde technieken kans een DNA-spoor veilig te stellen. Dat leidde naar De G. die wegens zedenmisdrijven in 2000 tbs opgelegd had gekregen. Hij ontkent in de zaak-Van den Hurk, maar heeft de mogelijkheid opengehouden dat hij vrijwillige seks heeft gehad met het meisje. Dat zou het op haar gevonden spermaspoor kunnen verklaren.

In mei van dit jaar zou De G. (inmiddels 51) de opgelegde vijf jaar cel hebben uitgezeten. Het hof bepaalde in een tussentijdse zitting dat hij in zijn cel moet blijven, in voorarrest, en niet terug mag naar de tbs-kliniek waar hij ten tijde van zijn arrestatie verbleef. Het hof wil dat voorarrest handhaven tot aan de uitspraak in hoger beroep in de zaak-Van den Hurk.