‘Aanmoedigingen hielpen me erdoorheen’

Hoewel zijn lichaam een algemene roep deed: stop maar, hebben de aanmoedigingen van de mensen langs de kant hem er doorheen geholpen. Dat zei Maarten van der Weijden zondag tijdens de huldiging van de sportman in zijn woonplaats Waalwijk.

De olympisch kampioen wordt gehuldigd voor zijn Elfstedenzwemtocht van vorige week in Friesland. Hij wilde 200 kilometer afleggen, maar moest zijn tocht na 163 kilometer staken omdat het medisch niet langer verantwoord was om door te gaan.

De pijn kwam opzetten na ongeveer tien uur zwemmen, vertelde Van der Weijden zondag. ,,Behalve specifieke pijn, zoals schuurplekken en hoofdpijn, is er die algemene roep van je lichaam om ermee te stoppen. Dan moet je toch maar stug doorgaan. De aanmoedigingen van de mensen en het besef dat ik met elke slag die ik maakte kankerpatiĆ«nten kon helpen, heeft me erdoor geholpen.”

Van der Weijden had lovende woorden voor de Friese boeren die hem met grote lampen vanaf de kant van licht voorzagen in de duisternis. ,,Ik dacht, er zullen wel een paar boeren staan. Maar dat waren er iets meer dan een paar. Het is uiteindelijk nooit donker geweest en ook nooit stil.”

Van der Weijden haalde met zijn tocht al 3,5 miljoen euro op voor kankeronderzoek. De huldiging, met daarin optredens van Guus Meeuwis en O’G3NE, op het Raadhuisplein in Waalwijk, wordt drukbezocht. Vele honderden mensen juichen Van der Weijden toe.