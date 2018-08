Grapperhaus: ‘sprakeloos’ na dood agent Spa

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft zijn Belgische collega Jan Jambon gecondoleerd na de dood van een politieagent in Spa. Een Nederlander is aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij.

,,Sprakeloos over gewelddadige dood van politieagent in Spa. Ik ben in gedachten bij zijn vrouw en kinderen. Heb mijn collega @JanJambon gecondoleerd. Diep respect voor deze agent, een moedig mens, zoals alle politiemensen die altijd die stap naar voren zetten”, twitterde Grapperhaus.