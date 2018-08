Grote drukte bij huldiging Van der Weijden

Waalwijk is zondag uitgelopen voor de huldiging van Maarten van der Weijden. Vele honderden mensen hebben zich op het Raadhuisplein en de Markt verzameld om Van der Weijden toe te juichen.

De olympisch kampioen op de 10 kilometer in 2008 wordt in de gemeente waar hij woont in het zonnetje gezet vanwege zijn Elfstedenzwemtocht van vorige week in Friesland. Hij wilde 200 kilometer afleggen, maar moest zijn tocht na 163 kilometer staken omdat het medisch niet langer verantwoord was om door te gaan.

Van der Weijden haalde met zijn tocht al 3,5 miljoen euro op voor kankeronderzoek.