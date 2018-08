Jos B. aangehouden in zaak Nicky Verstappen

De 55-jarige Jos B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, is zondagmiddag aangehouden in Spanje. Hij zit vast in een Spaanse cel en wordt op korte termijn overgeleverd aan Nederland.

De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van een getuige. Deze getuige gaf aan dat hij de man herkende aan de hand van de foto’s die afgelopen woensdag op de persconferentie zijn getoond en de mediaberichten van de afgelopen dagen.

Door goede en snelle samenwerking met de Spaanse politie kon de man zondagmiddag worden aangehouden.