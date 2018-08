Koning Filip bezoekt politie in Spa

Koning Filip van België en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben zondagmiddag een bezoek gebracht aan het politiecommissariaat van Spa. Dat deden ze nadat afgelopen nacht een politieagent werd doodgeschoten. Een Nederlandse verdachte is opgepakt.

De koning en de minister werden ontvangen door Joseph Houssa, de burgemeester van Spa, en provinciegouverneur Herv Jamar. ,,Het is heel belangrijk om dergelijke steun te ontvangen in deze moeilijke momenten. De politie vormt een grote familie”, zei Houssa. Hij liet zich niet uit over het onderzoek naar de schietpartij. De 38-jarige hoofdinspecteur kreeg een kogel in het hoofd en overleed ter plekke.

Inmiddels is een (Nederlandse) verdachte aangehouden. De politie zoekt nog naar meer betrokkenen.