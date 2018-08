Parket bevestigt aanhouding Nederlander

Het parket in de Belgische plaats Verviers heeft bevestigd dat een Nederlander is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij in Spa. Hierbij kwam in de nacht van zaterdag op zondag een 38-jarige politieman om het leven. De politie is nog op zoek naar een of meerdere andere verdachten.

Volgens de woordvoerster van het parket wordt nog onderzocht wat de rol is van de man bij het incident in Spa. Ze kon verder nog niks zeggen over de identiteit van de man. Volgens Belgische media gaat het om Ivo T.

De toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Aanvankelijk zou er zijn geschoten bij een verkeerscontrole, maar volgens een bron van persbureau Belga bleek dat de politie was opgeroepen om in te grijpen bij een ruzie. De verdachten zouden daarna een taxi hebben genomen. Bij de controle van dat voertuig werd het fatale schot gelost. Er is nog geprobeerd de politieman te reanimeren.

De politie pakte de Nederlander op in de bossen. Hij zou gewond zijn aan zijn buik. Waarschijnlijk gaat het om een schotwond, aldus de bron tegen Belga. De woordvoerster van het parket kon dit niet bevestigen.