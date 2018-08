Verdachte Spa hoorde bij groepje Nederlanders

De Nederlander die is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Spa, maakte deel uit van een groepje Nederlanders die de toegang zou zijn geweigerd tot een café. Dat meldt het parket van Luik zondag op basis van de eerste onderzoeksresultaten.

De politie werd opgeroepen en controleerde daarbij het voertuig waarin de Nederlanders zaten. Volgens het parket werd de politieman, hoofdinspecteur Amaury D., doodgeschoten door een van de passagiers. Het is nog niet duidelijk of de opgepakte verdachte, Ivo T. ook de schutter is.