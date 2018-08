Waalwijk eert Van der Weijden voor zwemtocht

Op het Raadhuisplein en de Markt in Waalwijk wordt zondag Maarten van der Weijden gehuldigd. In Leeuwarden was maandag ook al een huldiging nadat de zwemmer zijn tocht langs Friese steden moest opgeven. Zondagmiddag is het opnieuw feest met optredens van Guus Meeuwis en de meidengroep O’G3NE in Waalwijk, de gemeente waar Van der Weijden woont.

Met zijn monsterzwemtocht haalde de olympisch zwemkampioen al 3,5 miljoen euro op. De Waalwijkse burgemeester Nol Kleijngeld noemt het feest een mooie aanleiding om Van der Weijden te helpen daar 4,5 miljoen van te maken. De opbrengst gaat via KWF Kankerbestrijding naar elf speciale projecten.

In Waalwijk wordt het volgens de gemeente ‘een feestje met een serieuze ondertoon’. Zo worden er persoonlijke verhalen verteld door en over mensen met kanker. De olympische zwemkampioen is zelf voormalige kankerpatiënt. Hij legde vorige week 163 kilometer van de beoogde 200 kilometer af. Even voorbij het Friese dorp Burdaard vond zijn medische team de tocht niet langer verantwoord.