Weer files na afloop Grote Prijs in Spa

Of het net zo rampzalig druk was als vorig jaar is niet helemaal duidelijk maar in elk geval staan er weer flinke files vanaf het circuit van Spa-Francorchamps in België. Mensen melden op Twitter dat ze niet eens de parkeerplaats kunnen afkomen. Ook de ANWB ziet dat het er opnieuw erg druk is.

Vorig jaar augustus was er op de wegen rond Spa na afloop van de Grote Prijs geen doorkomen aan. Pas heel laat in de avond waren de files opgelost. Fans van Max Verstappen deden er uren over om alleen al de parkeerplaats af te komen. Ook dit jaar komen er dat soort meldingen. ,,Al drie uur vast op de parkeerplaats. Ongeveer 25 meter gereden”, laat een bezoeker weten.

Probleem is, volgens de ANWB, dat er vanaf het circuit niet meteen een doorgaande weg is. ,,Vanaf de parkeerplaats moet je eerst een paar kilometer rijden voor je bij de doorgaande weg komt. Pas daarna gaat het wel beter.” Rond 20.30 uur was er op de weg van Luik naar Nederland nog veertig minuten vertraging.

De Belgische politie laat weten dat er begin van de avond inderdaad veel files waren, maar dat die later wel slonken. Naar schatting 80.000 Nederlanders bezochten dit weekend het circuit.