De Staatsloterij is op zoek naar een prijswinnaar die recht heeft op 100.000 euro. Het winnende staatslot met lotnummer BN 18253 is vorig jaar gekocht in Zaandam.

Het gaat om een staatslot voor de trekking van 10 september 2017. Het recht op een prijs vervalt na een jaar, de gelukkige winnaar heeft dus nog maar twee weken om zijn of haar prijs op te halen.

Als het winnende lot niet op tijd wordt ingeleverd, gaat het geld naar het goede doel.