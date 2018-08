Actie tegen duur CTX-medicijn

De nieuwe Stichting Farma ter Verantwoording gaat de autoriteit Consument en Markt (ACM) vragen zich te buigen over de prijs die farmaceut Leadiant Biosciences Ltd. hanteert voor het middel CDCA tegen de stofwisselingsziekte CTX.

De stichting is kort geleden in het leven geroepen om de torenhoge prijzen van sommige medicijnen te bestrijden en producenten ervan te doordringen dat ze maatschappelijk verantwoord moeten werken. Haar eerste kwestie is dus de prijs van chenodeoxylzuur (CDCA) voor de behandeling van cerebrotendinous xanthomatosis (CTX).

Het medicijn kwam dit jaar in het nieuws doordat het Amsterdam UMC het zelf stukken goedkoper ging produceren, maar daar voor de zekerheid mee moest stoppen op aandringen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. De Chinese grondstof voor het medicijn kan nog niet niet optimaal getest worden.

Verzekeraars beloofden daarop het oorspronkelijke, veel duurdere medicijn van Leadiant voorlopig toch te vergoeden, al zit het niet in het basispakket.