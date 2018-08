In de taxi in Spa zaten nog twee klanten

In de taxi waar vanuit is geschoten in Spa zaten nog twee passagiers. De Belgische politie is naar hen op zoek, omdat de twee ,,zeer belangrijke getuigen” zijn van de moord op de politieagent.

De politie meldt dat in de taxi in totaal vijf passagiers zaten. ,,Drie van deze klanten zouden uiteindelijk betrokken zijn bij de feiten. Zij waren even vóór het schietincident ingestapt”, aldus de politie. De andere twee waren een half uur daarvoor al ingestapt in Francorchamps en zaten nog in de taxi toen er geschoten werd.

Volgens de politie gaat het om twee mannen tussen de 25 en 30 jaar met een Europees uiterlijk. Vermoedelijk komen ze uit het buitenland.

De politie heeft één Nederlander aangehouden. Het is onduidelijk of deze Ivo T. ook de schutter is. Hij maakte deel uit van een groepje van drie Nederlanders dat eerder de toegang zou zijn geweigerd tot een café.