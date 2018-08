Jos B. aangehouden toen hij hout ging kappen

De 55-jarige verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen is aangehouden toen hij naar buiten ging om brandhout te kappen. Jos B. bevond zich in een verlaten huis op een heuvel in de buurt van Castellterçol, meldt de Spaanse politie.

De opsporingsdiensten vermoeden dat B. sinds zijn verdwijning in februari door Europa heeft gereisd en verbleef in verlaten woningen. Hij heeft mogelijk gewerkt in ruil voor voedsel.

Onder de eigendommen van B. trof de Spaanse politie veel gereedschap waarmee hij in de wildernis kon overleven, zoals visgerei, een boek over eetbare planten, gedroogd voedsel, laarzen en bergkleding en allerlei soorten batterijen.