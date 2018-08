‘Jos B. gedroeg zich correct, was op zichzelf’

,,Hij was correct en een beetje gereserveerd. We hadden geen idee dat hij door politie en justitie werd gezocht.” Dat heeft Lucas, de woordvoerder van de commune waar Jos B. zondag is aangehouden, op een persconferentie gezegd over de verdachte in de zaak Nicky Verstappen.

Lucas liet weten dat Jos B. een grote kennis had van (wilde) planten. Die kennis wisselde hij uit met andere mensen in de commune Encantada bij de plaats Castellter├žol, op circa 50 kilometer van Barcelona.

,,Hij heeft ongeveer drie maanden bij ons gezeten. Vanaf mei/juni”, zei Lucas. De woordvoerder van de commune kreeg zondag een telefoontje van de politie. Die zei dat ze later die dag naar La Encantada zouden komen om Jos B. aan te houden. De politieactie volgde na een tip van iemand die Jos B. van foto’s had herkend.