Jos B. wordt uitgeleverd aan Nederland

Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen, wordt uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft de Spaanse rechter besloten. B. werd maandag verhoord door een Spaanse onderzoeksrechter over onder meer zijn uitlevering aan Nederland. B. is akkoord gegaan met de versnelde procedure voor zijn uitlevering.

De 55-jarige verdachte uit Simpelveld werd zondagmiddag aangehouden in een afgelegen gebied op circa 50 kilometer van Barcelona.

B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen uit Heibloem.