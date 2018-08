Justitie: Jos B. kan deze week uitgeleverd

Jos B., de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen, kan nog deze week in Nederland zijn. Dat zei hoofdofficier van justitie Jan Eland maandag na afloop van de persconferentie over de aanhouding van B. in Spanje.

Als de 55-jarige man uit Simpelveld meewerkt aan zijn uitlevering, kan hij nog deze week hier zijn. Anders kan het zestig tot negentig dagen duren, aldus Eland. Dat is de normale procedure.

B. wordt volgens Spaanse media maandag voorgeleid voor de rechtbank in Barcelona. Hij werd dit weekeinde aangehouden in de buurt van Barcelona, na een tip van iemand die hem had herkend van foto’s. In totaal kwamen er de afgelopen dagen meer dan 1500 tips binnen bij de politie over de verdachte.

Eland had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. ,,Het ging wel erg snel”, zei hij. ,,We zijn opgelucht dat het zo snel ging. Nu kunnen we een verdere fase van het onderzoek in.” Hij zei niet te weten waar B. precies vast zit. Binnenkort reizen twee Nederlandse rechercheurs naar Spanje in verband met het onderzoek.

Volgens Eland heeft B. inmiddels een Spaanse advocaat. Dat heeft te maken met zijn voorgeleiding daar.

B. werd aangehouden door een speciaal team voor voortvluchtigen, het zogenoemde Fugitive Active Search Team. Volgens korpschef Ingrid Schäfer-Poels hebben veel Europese landen zo’n team. Toen de Nederlandse politie zondagochtend vanuit Spanje de tip kreeg dat B. daar verbleef, heeft de Nederlandse politie het Spaanse Fugitive Active Search Team ingeseind. Dat heeft volgens Schäfer-Poels snel gehandeld.

Ook Schäfer-Poels vertelde dat de familie van Nicky Verstappen enorm opgelucht is. ,,Ze hadden niet durven hopen dat het zo snel zou gaan. Er valt een enorme last van hun schouders.”