Niet duidelijk hoe lang uitlevering Jos B. duurt

Het is niet duidelijk hoe lang het gaat duren voordat Jos B., de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, in Nederland is. Hij is dit weekeinde in Spanje aangehouden. Hoofdofficier van justitie Jan Eland gaat ervan uit dat B. snel vanuit Spanje naar Nederland zal komen. ,,Maar hoe lang dat gaat duren, is niet bekend”, zei hij tijdens een persconferentie in Maastricht.

B. wordt volgens Spaanse media maandag voorgeleid voor de rechtbank in Barcelona. Als hij meewerkt, zou hij in de komende dagen al aan Nederland kunnen worden uitgeleverd. Binnen de Europese Unie is geregeld dat personen via een relatief eenvoudige procedure kunnen worden overgedragen tussen lidstaten.

Afgelopen woensdag werd de volledige naam van B. plus zijn foto naar buiten gebracht, waarbij het publiek actief om hulp werd gevraagd. De 55-jarige man uit Simpelveld werd in Spanje – vlakbij Barcelona – gevonden na een tip van iemand die hem had herkend van foto’s.

De elfjarige Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd de volgende avond vlakbij het kamp gevonden. Het jongetje was seksueel misbruikt en daarna om het leven gebracht.