Patholoog trekt woorden over Ivana Smit in

Een Maleisische patholoog heeft maandag haar getuigenis over de doodsoorzaak van het Nederlandse model Ivana Smit ingetrokken, laat advocaat Sébas Diekstra van de nabestaanden via Twitter weten.

Volgens Diekstra zei de vrouw na een reeks kritische vragen in de rechtbank van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur: ,,Ik wil graag alle meningen die ik de rechtbank heb gegeven terugtrekken.’’

Diekstra meldt dat de verklaring van de patholoog dat Smit nog leefde na haar val door de rechtbank is geschrapt. Zij kwam volgens de advocaat in problemen tijdens het kruisverhoor. Al haar conclusies over de dood van Smit worden uit haar getuigenis gehaald.

Smit viel afgelopen december vanaf het balkon van een appartement in Kuala Lumpur, waar ze was met een Amerikaans echtpaar. Haar familie gelooft niet dat sprake is van een ongeluk.