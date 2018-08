Protestmars in Pakistan tegen actie Wilders

De Pakistaanse islamitische partij TLP gaat met een protestmars demonstreren tegen de cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders. De partij zegt actie te zullen voeren tot het plan van Wilders wordt afgeblazen of de Pakistaanse regering de diplomatieke en commerciële banden met Nederland verbreekt, bericht de Pakistaanse krant Dawn.

De TLP, die de actie van Wilders ziet als godslastering, wil woensdag beginnen met de mars van Lahore naar hoofdstad Islamabad. De islamitische partij eist niet alleen dat Pakistan de relaties met Nederland verbreekt, maar ook dat ,,andere islamitische landen hetzelfde doen”.

Wilders wil later dit jaar een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed houden. Hij zegt dat hij honderden inzendingen heeft ontvangen. Premier Rutte zei afgelopen vrijdag dat de PVV-leider het recht heeft een dergelijke wedstrijd te organiseren. ,,Feit is dat ik het niet zou doen, zo’n wedstrijd. Maar hij mag het doen.’’