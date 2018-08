‘PSV mag geen hinder hebben van politieactie’

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven wil niet dat bezoekers van de voetbalwedstrijd PSV – BATE Borisov last hebben van de cao-actie die de politie woensdagavond voorafgaand aan het duel gaat houden. In een persverklaring laat Jorritsma weten dat hij de politiebonden heeft geïnformeerd over de voorwaarden waaronder ze in Eindhoven mogen actievoeren.

De wedstrijd in de play-offs voor de Champions League begint om 21.00 uur. Twee uur daarvoor wil de politie op drie plekken in de stad actievoeren. Jorritsma benadrukt dat hij begrip heeft voor het protest van de politie. Tegelijkertijd wijst hij erop dat de doorstroming van verkeer rondom het Philips Stadion bij wedstrijden van PSV onder normale omstandigheden al niet optimaal is.

Daarom wil de burgemeester niet dat de actievoerende agenten het verkeer hinderen. Ook moeten ze duidelijk herkenbaar zijn als agenten die voor een betere cao strijden.