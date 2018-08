Politie pakt 2 verdachten schietpartij Spa op

De Nederlandse politie heeft twee mannen opgepakt die werden gezocht na de schietpartij in Spa, waarbij dit weekend een politieagent om het leven kwam. Dat bevestigt het parket van Verviers. De procedure voor de uitlevering van de twee aangehouden Nederlanders is in gang gezet, aldus de woordvoerster.

De politie had zondagmorgen vroeg al de Nederlander Ivo T. aangehouden. Het is onduidelijk of deze Ivo T. ook de schutter is. Zijn verhoor is volgens het parket nog steeds gaande. Over zijn verklaringen doet het parket geen mededelingen. Of T. formeel wordt aangehouden wordt dinsdagmorgen besloten.

De drie Nederlanders zou zaterdagnacht de toegang zijn geweigerd tot een café. Daarop ontstond ruzie en werd de politie gebeld. De mannen liepen weg en stapten in een taxi. Daar zaten al twee passagiers in die de chauffeur een half uur eerder in Francorchamps had opgehaald.

De politie stopte de taxi vervolgens voor een controle. Een 38-jarige hoofdinspecteur, vader van drie kinderen, werd daarop door een van de passagiers onder vuur genomen. Hij kreeg een kogel in het hoofd en overleed ter plekke. Een andere agent schoot terug, waarbij hij mogelijk Ivo T. verwondde. Die vluchtte en werd na zeven uur opgepakt in Spa.

De twee eerder ingestapte mannen hebben zich maandag als getuigen bij de politie gemeld nadat die een opsporingsbericht had verspreid. Zij zijn inmiddels gehoord. Hun verklaringen maken deel uit van het onderzoek.