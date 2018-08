Zomergast Wiebes goed voor 469.000 kijkers

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft zondagavond als zomergast bij de VPRO 469.000 kijkers getrokken. In het dagoverzicht van de Stichting KijkOnderzoek (SKO) staat de aflevering op de zestiende plaats. De top 3 wordt gevormd door het Journaal van 20.00 uur, Studio Sport Eredivisie en Tussen Kunst en Kitsch.

In het programma Zomergasten (NPO 2) zei Wiebes dat kabinetsleden zich overrompeld hadden gevoeld door zijn besluit om de gaswinning in Groningen helemaal te stoppen. Pas na ,,lang beraad” hebben alle bewindslieden ,,hun schouders er onder gezet” dat de gaskraan in 2030 dicht moet zijn.

Het aantal kijkers van Zomergasten varieerde nogal, zoals elk seizoen: voetbalcoach Louis van Gaal trok bijvoorbeeld 777.000 kijkers, internetpionier Marleen Stikker slechts 244.000. Zomergasten (VPRO) bestaat sinds 1988. Best bekeken afleveringen ooit waren die met Youp van ’t Hek (2001, 1,3 miljoen), Mies Bouwman (2002, 1,1 miljoen) en Eberhard van der Laan (2017, 1,1 miljoen).