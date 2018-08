10 jaar cel geëist tegen Klaas Otto

Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel geëist tegen Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender. Otto wordt verdacht van onder meer brandstichting, witwassen, afpersing, mishandeling en bedreiging.

Volgens het OM durfde bijna niemand te getuigen tegen de 51-jarige Otto uit Bergen op Zoom, die een waar schrikbewind zou voeren. Justitie hecht daarom veel waarde aan de twee personen die wel tegen Otto hebben verklaard. Een van hen, Joop M., is begin vorig jaar tot acht jaar cel veroordeeld in België omdat hij op Otto heeft geschoten. Dat deed hij naar eigen zeggen omdat hij niet meer tegen de mishandelingen, bedreigingen en afpersingen van de Brabander kon. Otto overleefde de aanslag ternauwernood.

De andere getuige Danny van der G. zou meerdere malen door Otto en medeverdachte Janus de V. in elkaar zijn geslagen en bedreigd. Kickbokser Rico Verhoeven, een goede vriend van Van der G., zou Otto zelfs hierover tot de orde hebben geroepen. De V. zou daarop aan Van der G. hebben laten weten dat ze niet onder de indruk waren van ,,zijn vriendje Ricootje”.

Tegen medeverdachte Janus de V. werd in de rechtbank in Breda een straf van drie jaar geëist.

Volgens het OM was het witwassen van geld de ,,corebusiness” van de bedrijven die Otto had. De officier van justitie had het over ,,ongeloofwaardige en onaannemelijke” transacties van de autobedrijven en zonnestudio. ,,Er zijn nauwelijks legale inkomsten te herleiden op de rekening van de familie Otto, behalve de kinderbijslag”, aldus de aanklager. Otto zou voor meer dan 1 miljoen euro hebben witgewassen.

Sinds april is Otto – met enkelband – op vrije voeten na een voorarrest van 629 dagen.