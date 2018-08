Bandidos strijdt bij gerechtshof tegen verbod

Moet motorclub Bandidos verboden worden? De rechter in Utrecht vond van wel, dinsdag gaat het gerechtshof in Arnhem zich over dezelfde vraag buigen. Bandidos Motorcycle Club was namelijk in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak in de civiele procedure eind vorig jaar.

Afgelopen december verbood de rechter per direct de motorclub, omdat die ,,geweld pleegt en stimuleert” en geweldsincidenten van leden worden beloond. Het verbod was in Nederland voor zowel de nationale als internationale afdeling. De club handelt in strijd met de openbare orde, aldus de rechter.

De motorclub meent echter dat een verbod inbreuk maakt op het ,,fundamentele recht op vereniging”. Motorclub Bandidos is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft zogeheten chapters in verschillende steden. De club heeft afdelingen over de hele wereld.

Het Openbaar Ministerie strijdt al jaren en recent met succes tegen motorclubs. Na Bandidos werd afgelopen juni ook motorclub Satudarah verboden. Er loopt nog een procedure tegen de Hells Angels.