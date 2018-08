Derde verdachte beschieting Amsterdam gepakt

Een 45-jarige man uit Spijkenisse is dinsdag opgepakt omdat hij mogelijk betrokken was bij het beschieten van een Amsterdams kantoorgebouw met een antitankwapen, op 21 juni. De man is lid van de motorclub Caloh Wagoh Main Triad. De politie denkt dat hij de schutter was.

Al eerder zijn twee mannen aangehouden: een 41-jarige man uit Woerden, die ook de baas is van de afdeling Woerden van de motorclub, en een 25-jarige Rotterdammer. Beiden zitten nog vast.

Het pand aan de Teleportboulevard, waarin onder meer de redactie van Panorama zetelt, raakte door de beschieting zwaarbeschadigd.