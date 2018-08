Ivo T. officieel verdacht van moord Spa

Yvo T. is officieel in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op de Belgische politieman in Spa. De Nederlander beroept zich op zijn zwijgrecht. Zijn hechtenis is verlengd, meldt het parket in Verviers. De zondag aangehouden T. werd maandag verhoord. Hij heeft wel verklaard dat hij ,,een zwart gat’’ heeft in zijn geheugen over de periode rond de fatale schietpartij, aldus het parket.

De 36-jarige T. werd zaterdagnacht met twee landgenoten geweigerd in een café in Spa, waarna ze in een taxi stapten. Bij een controle schoot hij volgens de Belgische justitie de 38-jarige inspecteur van politie Amaury Delrez in zijn hoofd. T. wordt ook verdacht van een moordpoging op een andere politieman die bij de controle aanwezig was. Het vuurwapen is nog niet gevonden.

De politie wist hem zeven uur later aan te houden in Spa. T. zegt zich niets meer te herinneren van de periode tussen het incident bij café Havana en zijn arrestatie. Hij was zondag te veel onder invloed om te worden verhoord.

De twee kompanen van T., onder wie naar verluidt een broer, zijn maandag aangehouden in Nederland. De onderzoeksrechter heeft de Nederlandse autoriteiten verzocht hen uit te leveren. Hun betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. In de taxi zaten al twee andere personen, die zich maandag hebben gemeld bij de politie. Deze getuigen zullen worden verhoord.

T. komt volgens dagblad De Limburger uit Schinnen. Hij woont bij zijn ouders in een caravan in de tuin en zou vaker bij gewelds- en drugsincidenten betrokken zijn geweest, maar geen zware crimineel zijn.