Jos B. in loop volgende week naar Nederland

De Limburgse politie verwacht dat Jos B. (55) in de loop van volgende week in Nederland zal aankomen.De Spaanse rechter heeft dinsdag bepaald dat de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de destijds elfjarige Nicky Verstappen aan Nederland moet worden overgeleverd. De vraag was nog wanneer dat zal gebeuren.

B.’s Spaanse advocaat sprak dinsdag nog de verwachting uit dat de uitlevering ieder moment een feit kon zijn. Maar het zal volgens de politie dus iets langer gaan duren. Zodra hij in Nederland is, wordt hij opnieuw aangehouden door de politie hier en binnen 24 uur worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.