‘Nicole is als oud vuil gedumpt’

,,Het is verwoestend als je dochter wordt vermist en vermoord en later hoort dat ze is verkracht.” In een emotionele verklaring schetste de stiefmoeder van Nicole van den Hurk de gevolgen voor haar en haar gezin van de gewelddadige dood van de vijftienjarige Nicole in oktober 1995. ,,Door deze verdachte is al mijn vertrouwen verloren gegaan.”

De vrouw maakte dinsdag gebruik van het spreekrecht tijdens het proces in hoger beroep tegen de man die wordt verdacht van de verkrachting van en doodslag op Van den Hurk, de 51-jarige Jos de G..

De G. werd in 2016 veroordeeld voor de verkrachting, maar niet voor de doodslag. Die was volgens de rechtbank niet bewezen. Hij kreeg vijf jaar cel. De stiefmoeder van Van den Hurk mocht destijds bij de rechtbank niet in de zaal spreken, omdat haar dat recht als stiefouder niet zou toekomen. Het hof denkt daar anders over.

Volgens de stiefmoeder is de ontkennende De G. de dader. ,,Door hem is mijn gezin kapotgemaakt”, zei ze. ,,Hij heeft haar als oud vuil gedumpt.”

Volgens de vader van Van den Hurk is het zonneklaar dat De G. een gevaarlijke man zal blijven. ,,Dit wezen is niet meer te redden, dat heeft hij zelf bewezen.”