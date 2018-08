Rechtbank Maleisië wil meer getuigen horen

De rechter in Maleisië wil meer getuigen horen in de zaak over de dood van het Nederlandse model Ivana Smit. De al weken durende procedure zou woensdag worden afgerond, maar de zaak gaat verder vanaf half september. Dat meldt de advocaat van de nabestaanden van Smit, Sébas Diekstra.

De rechtbank in Kuala Lumpur wil dan de chef van de Maleisische patholoog als getuige horen, evenals de onderzoeksleider, die verantwoordelijk is voor het gehele onderzoek.

De chef-patholoog was destijds bij de autopsie van Smit aanwezig. Hij is de de baas van de relatief onervaren patholoog die maandag haar verklaringen over haar onderzoek introk. Zij had gezegd dat Smit nog enkele minuten moet hebben geleefd na haar val van het balkon. Een Nederlandse patholoog denkt echter dat Smit al dood was voordat ze viel.