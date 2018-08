Schiphol sleept FNV voor rechter om staking

Schiphol spant een kort geding aan tegen FNV om een 24 uursstaking door beveiligers op de luchthaven volgende week dinsdag te voorkomen. Dat heeft een woordvoerster van de vakbond laten weten. ,,We weten nog niet wanneer het is, maar we zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet.”

De luchthaven liet eerder op de dag al weten dat er een juridische procedure werd voorbereid. ,,We willen al het mogelijke doen om te zorgen dat reizigers niet de dupe worden”, zei een woordvoerder van de luchthaven. De staking heeft volgens hem ,,verstrekkende gevolgen” voor luchtvaartmaatschappijen en zo’n 200.000 reizigers.

De beveiligers en werkgevers ruziën al tijden over een nieuwe cao voor de branche.