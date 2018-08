Uitslaande brand bij café Zaandam

Bij een café aan de Oostzijde in Zaandam heeft een uitslaande brand gewoed. De brand werd even voor 1.00 uur ontdekt. De vlammen en rookwolken waren tot in de wijde omgeving te zien. De brandweer was snel ter plaatse. Omwonenden werd opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden. Rond 3.30 uur werd het sein brandmeester gegeven.

Tijdens de brand waren geen personen aanwezig in het pand. De muren zijn door de brand instabiel. Het pand is rondom afgezet, ook is de Oostzijde ter hoogte van het café afgesloten.