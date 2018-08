Aanhouding in Hoogeveense moordzaak

In Engeland is woensdagochtend een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen. Zijn lichaam werd donderdagavond 20 december vorig jaar gevonden in een appartement aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen.

Aan de aanhouding ging uitgebreid rechercheonderzoek vooraf. Zo besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht in januari veel aandacht aan de zaak. Ook had een een passantenonderzoek plaats. Er kwamen in totaal meer dan tachtig tips binnen.

,,Dankzij een uitstekende samenwerking met de lokale Engelse politie kon de verdachte woensdagochtend worden ingerekend”, liet de politie weten. Het rechercheteam hoopt dat de verdachte, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, binnen elke dagen aan Nederland kan worden uitgeleverd.