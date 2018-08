Beatrix bij laatste reünie Engelandvaarders

Op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum komt woensdag, in het bijzijn van prinses Beatrix, een aantal hoogbejaarde Engelandvaarders bijeen. Het is de allerlaatste reünie van deze groep die in de oorlog uitweek naar Engeland om van daaruit bij te dragen aan de bevrijding van Nederland.

De bijeenkomst markeert tevens het einde van het in 1969 opgerichte Genootschap Engelandvaarders. Reden daarvoor is dat er na al die jaren nog maar enkele Engelandvaarders over zijn. ,,We zijn nu nog maar met zo weinig mensen dat we het zonde vonden om nog langer geld uit te geven aan deze bijeenkomsten”, zo zei generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes eerder. De Engelandvaarder, voorzitter van het genootschap, is zelf 95 jaar oud. ,,Voor deze keer waren acht Engelandvaarders uitgenodigd, maar er waren er weer twee die denken dat ze niet meer kunnen komen. Het houdt op. Het Museum Engelandvaarders in Noordwijk neemt ons archief en de kas over.”