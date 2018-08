‘Buffel’ rijdt spoorwegmuseum binnen

Het Spoorwegmuseum in Utrecht is vanaf woensdag de trotse eigenaar van een Buffel. Het gaat niet om het hoefdier, maar om een dieseltrein van het type DM’90, bijgenaamd Buffel. De NS draagt het treinstel over aan het museum.

DM’90 staat voor Diesel Materieel 90. De treinen reden sinds 1996 op het spoor. Hun bijnaam hadden ze te danken hun uiterlijk.

De Buffels waren destijds de modernste treinen van de Nederlandse Spoorwegen. Ze zaten vol software, technologie die hun voorgangers ontbeerden. Het was de laatste trein die de spoorwegen helemaal zelf hadden ontworpen.

De laatste DM’90 treinstellen reden tot vorig jaar op de spoorlijnen Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede. Het vervoer op die lijnen kwam in handen van ov-bedrijf Keolis dat het spoor elektrificeerde. De Buffels werden overbodig. In december 2017 maakten ze hun laatste rit.

,,Het is een afsluiting van een tijdperk. Net zoals in 1958 het stoomtijdperk werd afsloten met de overdracht van de laatste stoomlocomotief, sluit NS met de overdracht van de Buffel het dieseltijdperk af”, aldus hoofd collecties van het Utrechtse museum Peter-Paul de Winter.

De NS heeft inmiddels de meeste dieseltreinstellen verkocht aan het Roemeense bedrijf Ferotrans. De voertuigen gaan deels dienst doen als intercity van het noorden van Roemenië naar de hoofdstad Boekarest.

Treinstel 3426 is in Nederland gebleven en is geschonken aan het Spoorwegmuseum. Woensdagmiddag arriveert het treinstel op spoor 2 van het museumterrein. De trein zal tot eind oktober te zien zijn, waarna hij naar het depot gaat.