Cao-acties politie in Eindhoven gaan door

De cao-acties van de politie in Eindhoven gaan woensdag door. De politiebonden hebben met burgemeester John Jorritsma van Eindhoven overeenstemming bereikt over de aard van de acties. Daarmee is een dreigend kort geding tegen de burgemeester van de baan, zo melden de bonden.

Dat betekent dat de politie op verschillende punten de binnenstad ‘afsluit’. Actievoerende agenten zullen daar de toegang beperken en passanten duidelijk maken dat ze op eigen risico het gebied betreden. De politie en de vakbonden willen daarmee duidelijk maken dat er onderbezetting is bij de politie en dat daarmee de veiligheid van burgers in het geding komt.

Jorritsma is niet tegen de acties maar hij wilde niet dat die het verkeer zouden hinderen in de stad, vooral omdat het erg druk is in verband met de voetbalwedstrijd van PSV tegen het Wit-Russische BATE. Maar de bonden hebben hem nu gegarandeerd dat de acties niet zullen leiden tot een verkeersinfarct. De burgemeester heeft daarop de demonstratievergunning aangepast.

De bonden zeggen dat de acties hinder zullen opleveren voor het publiek maar dat er geen gevaar is voor de openbare orde. ,,We zijn er altijd om het publiek te dienen, maar we voeren actie om een betere cao te krijgen, als niemand daar wat van merkt, schiet het zijn doel voorbij”, aldus de ACP, NPB, ANPV en VMHP.

De bonden liggen al tijden overhoop met justitie- en veiligheidsminister Ferd Grapperhaus en de korpsleiding. Met allerlei acties de afgelopen weken proberen ze betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

Ook in Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn later afsluitacties gepland.