‘Celstraf en tbs geboden in zaak Van den Hurk’

Jos de G., verdacht van de verkrachting van en doodslag op Nicole van den Hurk (15) in 1995, moet naast een ,,forse gevangenisstraf” tbs met dwangverpleging opgelegd krijgen, vinden de nabestaanden van het slachtoffer. Er bestaat groot gevaar voor herhaling, betoogde de advocaat van de nabestaanden van Van den Hurk, Richard Korver, woensdag voor het gerechtshof in Den Bosch.

De G. moet voor beide feiten worden veroordeeld, aldus Korver. Het bewijs voor zijn daderschap is geleverd, alternatieve scenario’s zijn niet aannemelijk geworden. Daarvan zijn Korvers cliënten overtuigd.

De G. werd eerder veroordeeld voor gewelds- en zedenmisdrijven. Korver noemde het ,,volstrekt onverantwoord” om De G. onbehandeld te laten terugkeren in de samenleving.

De 51-jarige De G. staat in hoger beroep terecht voor het verkrachten en doden van de Eindhovense scholiere. Zij verdween op 6 oktober 1995. Ruim zes weken later werd in een bos haar lichaam gevonden. De G. werd in 2014 gearresteerd, na hernieuwd DNA-onderzoek. Hij ontkent. De rechtbank veroordeelde hem alleen voor de verkrachting, voor de doodslag vond zij het bewijs te wankel. De G. kreeg vijf jaar cel.