Klaas Otto: OM wil alleen maar mij veroordelen

Klaas Otto heeft woensdag in de rechtbank in Breda hard uitgehaald naar het Openbaar Ministerie en de officieren van justitie die een dag eerder tien jaar cel tegen hem eisten. ,,Het OM wil de zaak niet oplossen, maar alleen maar mij veroordelen.” De oprichter van motorclub No Surrender spreekt van een ,,heksenjacht” en een ,,eenzijdig onderzoek”.

Ook tegen de rechtbank ging de vijftigjarige man uit Bergen op Zoom tekeer. ,,U faciliteert het OM om leugens te verkondigen”, zei hij tegen de rechter, om daar later wel aan toe te voegen dat hij vertrouwen heeft in de rechtbank.

Otto – die met zijn achternaam genoemd wil worden in de media – wordt verdacht van onder meer brandstichting, witwassen, afpersing, mishandeling en bedreiging. De Brabander spreekt alle beschuldigingen tegen.

De No Surrender-oprichter heeft aangifte gedaan tegen het rechercheteam dat onderzoek tegen hem deed en tegen zijn voormalige aanklager. Het is nog niet duidelijk wat er met die aangiftes gaat gebeuren.

De aanklagers eisten dinsdag tien jaar cel tegen Otto, die volgens hen een waar schrikbewind zou voeren. Volgens het OM was het witwassen van geld de ,,corebusiness” van de bedrijven die Otto had. ,,De autohandel van Otto moet als een grote witwasmachine gezien worden”, aldus de officier.

Sinds april is Otto – met enkelband – op vrije voeten na een voorarrest van 629 dagen. Deze zaak loopt al meer dan twee jaar. Meerdere keren werd de strafzaak uitgesteld.

De rechtbank doet waarschijnlijk eind oktober uitspraak.