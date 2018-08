Lili en Howick ‘verdrietig en boos’

De in Nederland opgegroeide Armeense kinderen Lili (12) en Howick (13) zijn ,,heel erg verdrietig en boos” nu hun uitzetting onafwendbaar lijkt, zo zeiden ze woensdag in het NOS Jeugdjournaal. In dezelfde uitzending liet de advocaat van de kinderen, Flip Schüller, weten dat hij niets meer voor de kinderen kan doen.

,,Ik heb sinds vrijdag goed uitgezocht of er nog mogelijkheden zijn om bij een nog hogere, internationale rechter door te gaan. En helaas kan dat niet. We kunnen de uitzetting niet voorkomen”, zei de advocaat.

Afgelopen vrijdag oordeelde de Raad van State dat de beide kinderen terug moeten naar hun geboorteland, waar hun moeder vorig jaar al naar is uitgezet. Uiterlijk 8 september moeten ze terug.

,,Dit is een angstaanjagende periode”, aldus Howick. ,,Het is gemeen en niet eerlijk. Daar denk je de hele dag aan”, aldus Lili.