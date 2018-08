Meer vertraging dreigt voor Hoekse Lijn

Nieuwe tegenslag ligt op de loer voor de Hoekse Lijn, de spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland die wordt omgebouwd tot metrolijn. Het is ,,hoogst onzeker” of de lijn in het vierde kwartaal van dit jaar in gebruik kan worden genomen. De planning komt ,,zwaar onder druk te staan” door vertraging in de ontwikkeling van spoorbeveiligingssoftware.

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad woensdag hierover geïnformeerd. De software wordt naar verwachting begin november opgeleverd. Hoewel het programma nog niet af is, kan wel al een begin worden gemaakt met het testen ervan, aldus het gemeentebestuur.

Als de software klaar is, volgt nog een uitgebreid vergunningstraject. Het ziet ernaar uit dat er te weinig tijd is om dit jaar de dienstregeling te beginnen.

De Hoekse Lijn had volgens de oorspronkelijke planning al in september vorig jaar gereed moeten zijn. Maar door allerlei tegenslagen lukte dat niet. Los van de softwarevertraging waren er storingen met bruggen op het trac├ę en reed een vuilniswagen op een overweg een stuk bovenleiding en installaties kapot.

De lijn kost 462 miljoen euro, 90 miljoen duurder dan begroot. Verantwoordelijk wethouder Pex Langenberg stapte begin dit jaar op.