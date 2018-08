Minister: bedreiging Wilders weerzinwekkend

Het Facebook-filmpje waarin PVV-leider Geert Wilders werd bedreigd met een aanslag is ,,weerzinwekkend”. Dit ,,neem ik zeer hoog op”, zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Dinsdag werd een 26-jarige man aangehouden die op Facebook zou hebben aangekondigd dat hij naar Nederland reisde om een aanslag op Wilders te plegen. Directe aanleiding voor het moordplan is de wedstrijd die Wilders komend najaar organiseert voor spotprenten over de profeet Mohammed. De politie vatte de verdachte op het Centraal Station van Den Haag in de kraag.

Grapperhaus wil niet zeggen hoe serieus het dreigement was. Hij neemt het hoe dan ook ernstig, omdat ,,de persoonlijke veiligheid” van Wilders, maar daarmee ook ,,onze vrije democratie” in het geding is.

De afgelopen weken, toen het rumoer over de cartoonwedstrijd aanzwol, heeft Grapperhaus naar eigen zeggen voortdurend overlegd met de Nationaal Co√∂rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Met Wilders had hij ook ,,zeer veelvuldig contact, ook heel persoonlijk”.

De maker van het Facebook-filmpje spreekt de nationale taal van Pakistan. Vooral in dat land dreigen de protesten tegen de cartoonwedstrijd in geweld te ontaarden. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft de Pakistaanse regering, die ook protesteert tegen Wilders’ initiatief, nog eens gewezen op haar verantwoordelijkheid als gastland de Nederlandse ambassade te beschermen. Hij heeft zijn Pakistaanse collega verder te verstaan gegeven ,,dat oproepen tot geweld volstrekt onacceptabel is”.