Politie trekt wapen bij opnames videoclip

Drie jonge mannen zijn in de cel beland, omdat hun plan een videoclip op te nemen voor een rapnummer niet helemaal uitpakte als bedoeld. Ze liepen in Almere gemaskerd over straat met, naar later bleek, nep-machinegeweren.

Een agent in zijn vrije tijd zag dinsdag de drie op de Grote Markt lopen en de wapens richten op omstanders. Hij vermoedde al dat er een clip werd opgenomen omdat iemand aan het filmen was, maar hij kon niet zien of het om echte wapens ging of neppers. Gealarmeerde collega’s konden het ook niet onderscheiden en trokken hun dienstwapen. De drie lieten de ‘wapens’ vallen en zich aanhouden. Het zijn een 23-jarige man uit Haarlem en twee Almeerders van twintig en zestien jaar.

Een vierde man, een 25-jarige man uit Almere, werd boos over de hele toestand, wilde zich niet legitimeren en moest ook mee naar het bureau.